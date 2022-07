Polizei Dortmund

POL-DO: Kontrolle eines E-Scooter-Fahrers bringt gleich mehrere Verstöße zum Vorschein

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0757

Die Kontrolle eines E-Scooter-Fahrers an der Lütgendortmunder Straße am Donnerstagabend (7. Juli) hat gleich mehrere Verstöße zum Vorschein gebracht. Dabei war der eingesetzten Streifenwagenbesatzung eigentlich nur das fehlende Versicherungskennzeichen an dem Gefährt aufgefallen...

Aus diesem Grund entschieden sie sich zu einer Kontrolle des 29-jährigen Dortmunders. Dabei kam neben dem fehlenden Versicherungsschutz noch mehr aufs Tableau. Zum Beispiel zeigte der Mann im Gespräch mit den Beamten körperliche Ausfallerscheinungen. Ein daraufhin durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest verlief negativ. Einen Drogenvortest lehnte der Mann ab, daher wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet.

Einen Hinweis auf das Ergebnis konnten die Beamten bereits wittern, denn von dem Mann ging ein starker Cannabis-Geruch aus. Deshalb durchsuchten sie ihn. Als es an seine mitgeführte Umhängetasche ging, versuchte der 29-Jährige allerdings zu flüchten. Und kam nicht wirklich weit. An den Treppen einer nahegelegenen Haltestelle stolperte er und stürzte. In der Tasche fanden die Polizisten sodann mehrere Tütchen mit augenscheinlichem Marihuana und Haschisch. Die Beamten stellten das Betäubungsmittel sowie den Roller, dessen Eigentumsverhältnisse unklar waren, sicher.

Nach dem Einsatz wurde der Mann in einem Krankenhaus ambulant versorgt. Er hatte sich bei dem Sturz leicht verletzt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell