Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Elektromobil entwendet - Dieb alkoholisiert gestellt

Jena (ots)

Am Samstagabend, gegen 19 Uhr, wurde durch Mitarbeiter des Stadions in Jena gemeldet, dass ein Elektromobil aus dem Stadion gestohlen worden ist. Der Diebstahl fand statt, während das Stadion geöffnet war. Die umgehend eingeleitete Fahndung durch die Polizei Jena führte schließlich nach mehreren Bürgerhinweisen zur Feststellung des Fahrzeuges samt dem Täter am Volksbad in Jena. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass der Fahrer zuvor mit dem Fahrzeug mehrere Runden auf der Rasenmühleninsel gedreht hatte. Der 38-jährige Mann stand erheblich unter Drogen- und Alkoholeinfluss, so dass einen Blutentnahme durchgeführt wurde. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten eine geringe Menge Cannabis auf. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt. Gegen den Täter wurden mehrere Strafverfahren wegen Diebstahls, Trunkenheitsfahrt und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Das Fahrzeug konnte schließlich wieder unbeschädigt an den Besitzer übergeben werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell