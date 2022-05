Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vielzahl an Diebstählen im Ilmpark

Weimar (ots)

Am Samstag erschienen über den Tag verteilt mehrere Geschädigte, die sich am Vorabend in Weimar im Ilmpark befanden. Hier verbrachten sie den Abend im Bereich des "Tempelherrenhauses" und mussten feststellen, dass sich jemand an ihren Sachen zu schaffen gemacht hat. Hier wurden Rucksäcke oder deren Inhalte entwendet. Der oder die Diebe machten eine Beute im Wert von ca. 400 Euro, wobei Bargeld, Bekleidung und auch technische Gegenstände entwendet wurden. Die Tatzeit kann hierbei nach ersten Erkenntnissen auf ungefähr 22:00 - 22:45 Uhr eingegrenzt werden. Zeugen die Hinweise zu den aufgenommenen Diebstählen geben können, werden geben sich bei der Polizei in Weimar zu melden.

