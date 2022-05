Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in die Agrargenossenschaft in Loßnitz

Blankenhain (ots)

In der Nacht vom Freitag auf Samstag brachen der oder die unbekannten Täter in die Agrargenossenschaft in Niedersynderstedt ein. Hier wurden mehrere Schlösser aufgebrochen, um in eine Lagerhalle zu gelangen. Dort wurden dann eine Vielzahl von Kartons und Kanistern mit Pflanzenschutzmittel in einem Gesamtwert von über 20.000 Euro entwendet. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und es konnten vor Ort mehrere Spuren gesichert werden.

