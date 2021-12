Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Zwei Wohnungseinbrüche zu Weihnachten

Oberhausen (ots)

Auch über die Weihnachtstage ist in Oberhausen eingebrochen worden. Bisher sind zwei Wohnungseinbrüche angezeigt worden.

Am 26.12.2021 zwischen 16:00 und 00:00 Uhr gelangten Unbekannte auf bisher unbekannte Weise in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Styrumer Straße. Die Türe einer Wohnung wurde geöffnet und eine Playstation gestohlen.

In der Zeit von 10:00 bis 20:00 Uhr hebelten Unbekannte am 25.12.2021 eine Balkontür einer Wohnung an der Flöz-Matthias-Straße in Klosterhardt auf. Es handelt sich ebenfalls um ein Mehrfamilienhaus. Anscheinend wurde die Wohnung anschließend durchsucht. Gestohlen wurde unter anderem Bargeld und Schmuck.

Zeugen melden sich bitte beim KK 22 der Polizei Oberhausen unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de

