LPI-J: Betrüger gibt sich als Polizeibeamter aus

Apolda (ots) - Am 27.06.2022, gegen 16:35 Uhr kam es auf Höhe der Tankstelle in der Gramonter Straße in Apolda zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Motorrad. Eine 21jährige Opel-Corsa-Fahrerin missachtete beim Verlassen des Tankstellengeländes die Vorfahrt und stieß mit einem stadtauswärts fahrenden 50jährigen Motorradfahrer zusammen. An dem Opel entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe ...

