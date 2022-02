Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher schlagen Fensterscheibe ein - Kripo bietet Beratung an

Meerbusch (ots)

In der Zeit von Mittwoch (16.02.), 15:00 Uhr, bis Donnerstag (17.02.), 14:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch am Meyersweg in Osterath. Einbrecher hatten eine Fensterscheibe eingeschlagen und waren in das Einfamilienhaus eingestiegen. Nach ersten Erkenntnissen verließen die Unbekannten den Tatort ohne Beute.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Am Mittwoch (23.02.), in der Zeit von 15:00 bis 18:00 Uhr, besteht wieder die Möglichkeit sich von den Fachberatern der Kripo telefonisch zum Thema Einbruchschutz beraten zu lassen. Die Experten sind unter den Rufnummern 02131 300-25518 und 02131 300-25522 erreichbar. Die Beratung ist kostenlos.

