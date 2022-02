Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ehepaar von mutmaßlichem Betrüger zum Kauf gedrängt - Die Polizei sucht Zeugen

Kaarst (ots)

Am Dienstag (15.02.), gegen 13 Uhr, erschien ein unbekannter Mann bei einem lebensälteren Ehepaar in Kaarst. Er behauptete, die beiden hätten vor zwanzig Jahren einmal einen Teppich bei ihm gekauft und man kenne sich ja. Nun wolle er ihnen weitere Teppiche verkaufen. Von diesem Vorhaben ließ er im weiteren Verlauf des Gesprächs nicht ab und verließ das Haus erst wieder, nachdem ihm das so unter Druck gesetzte Ehepaar einen Teppich abgekauft hatte - zu einem mutmaßlich überhöhten Preis.

Der angebliche Teppichhändler soll zwischen 50 und 60 Jahren alt und korpulent gewesen sein. Er hatte schwarze Haare.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer zur Tatzeit im Bereich des Bamberger Weges/Badeniastraße verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Betrüger versuchen mit unterschiedlichen Tricks, in die Wohnungen ihrer Opfer zu gelangen. Die Polizei rät: Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung! Sie sind grundsätzlich nicht verpflichtet, jemandem unangemeldet Zutritt zu gewähren. Öffnen Sie die Tür am besten nur mit vorgelegter Türsperre oder sprechen Sie durch die geschlossene Tür. Wird der Unbekannte zudringlich, wehren Sie sich energisch! Sprechen Sie laut mit ihm oder rufen Sie um Hilfe! Informieren Sie die Polizei über die Notrufnummer 110, wenn Ihnen die Situation verdächtig vorkommt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell