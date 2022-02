Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Sturmtief Ylenia kippt Anhänger um

Rommerskirchen (ots)

Wie der Polizei im Rhein-Kreis-Neuss erst heute bekannt wurde, kippte das Sturmtief Ylenia bereits am gestrigen Mittwochvormittag (16.02.), gegen 10:50 Uhr, einen Anhänger um.

Ein polnischer Kraftfahrer war mit seinem Gespann, bestehend aus einem Auto und einem Anhänger, auf der Kreisstraße 24 aus Pulheim kommend in Richtung Rommerskirchen unterwegs. Circa 500 Meter hinter der Kreisgrenze kippte der Anhänger mit einem Aufbau in Form eines Swimmingpools aufgrund einer starken Böe zur Seite um. Es entstand lediglich Sachschaden, Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, ihr Fahrverhalten stets den Witterungsverhältnissen anzupassen. Bitte planen Sie mehr Zeit ein oder verzichten Sie bei extremen Wetterlagen wenn möglich ganz auf die Fahrt. Beachten Sie Warnmeldungen in lokalen Medien oder nutzen Sie die Warn-App NINA. Und noch eine Bitte der Polizei: Halten Sie die Rufnummer 110 für Notfälle frei. Bei Fragen oder Hinweisen wenden Sie sich bitte an die zentrale Telefonnummer der Polizei unter 02131 300-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell