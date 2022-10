Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte setzen Müllcontainer und Tanne in Brand: Polizei sucht Zeugen in Baunatal

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Wegen brennender Müllcontainer in der Baunataler Rembrandtstraße mussten die Feuerwehr und die Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 1:10 Uhr ausrücken. Wie die vor Ort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West feststellten, waren fünf Restmülltonnen und zwei Altpapiercontainer auf einem Abstellplatz vor einem Mehrfamilienhaus völlig zerstört worden. Das Feuer hatte zudem auf eine etwa 15 Meter hohe Tanne übergegriffen. Der Baum war so stark in Mitleidenschaft gezogen worden, dass er nach den Löscharbeiten von der Feuerwehr gefällt werden musste. Der Gesamtsachschaden wird auf 7.500 Euro geschätzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand spricht alles dafür, dass unbekannte Täter die Müllcontainer vorsätzlich in Brand gesetzt haben. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang leider ohne Erfolg.

Wer in der Nacht zum Samstag verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand gemacht hat und Hinweise auf die unbekannten Täter geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell