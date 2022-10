Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/Hohentwiel) Einbrecher steigt in Firmenräume ein

Singen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist in Singen in das zusammenhängende Firmengebäude eines Gartenbaus und einer Schreinerei in der Rudolf-Diesel-Straße eingebrochen worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei hebelte ein noch unbekannter Täter ein Fenster auf, um ins Innere des Gebäudekomplexes zu gelangen. Dort angekommen begab sich der Einbrecher offenbar auf die Suche nach Stehlenswertem. Aus einer vorgefundenen Kasse entnahm er einen geringen Bargeldbetrag und verschwand danach wieder. Nach Schätzungen der Polizei entstand an dem aufgebrochenen Fenster ein Sachschaden von 500 Euro. Die Polizei hat Spuren gesichert. Die weitere Ermittlungen dauern an. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Singen unter Telefon 07731 888-0 entgegen.

