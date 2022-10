Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Vier Rüttelplatten von Firmengelände in Bettenhausen gestohlen: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Unbekannte haben am Wochenende das Tor zu einem Firmengelände in Kassel-Bettenhausen aufgebrochen und vier Rüttelplatten im Gesamtwert von knapp 20.000 Euro erbeutet. Der Diebstahl war der Polizei am heutigen Montagmorgen um 7 Uhr von einem Mitarbeiter der bestohlenen Firma gemeldet worden. Noch am Freitagnachmittag, gegen 16 Uhr, soll auf dem Betriebshof in der Straße "Am Sälzerhof" noch alles in Ordnung gewesen sein. Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, nutzten die Täter offenbar spezielle Rampen, um die schweren Baumaschinen der Hersteller Bomag und Wacker auf ihr eigenes Fahrzeug zu laden. Aufgrund des Gewichts der Rüttelplatten von jeweils mehreren hundert Kilogramm ist davon auszugehen, dass es sich um mehrere Diebe gehandelt hat, die ein größeres Fahrzeug zum Abtransport genutzt haben dürften.

Zeugen, die im Laufe des Wochenendes im Bereich des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder den Ermittlern der Kasseler Polizei Hinweise auf den Verbleib der Rüttelplatten geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell