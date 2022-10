Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Dienstag, 25. Oktober 2022:

Salzgitter (ots)

Salzgitter: Verkehrsunfall

Montag, 24.10.2022, gegen 16:00 Uhr

Am Montagnachmittag ereignete sich im Kreuzungsbereich der Ludwig-Erhardt-Straße / Peiner Straße ein Verkehrsunfall bei dem ein 55-jähriger Beteiligter alkoholisiert und ohne gültige Führerschein unterwegs war. Demnach war der 55-Jährige trotz Ampelausfall und hohem Verkehrsaufkommen mit unverminderter Geschwindigkeit in den Kreuzungsbereich eingefahren. Hier war es dann zur Kollision mit dem Auto einer 64-jährgen Fahrerin gekommen, die aus Richtung Broistedt kommend langsam in den Kreuzungsbereich eingefahren war. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung beim 55-jähriger Fahrer fest. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 0,96 Promille. Zudem ist der 55-Jährige nicht im Besitz eines gültigen Führerscheines. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von zirka 3000 Euro. Eine Blutprobenentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt sowie die Einleitung verschiedener Ermittlungsverfahren waren die Folgen für den 55-Jährigen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell