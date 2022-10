Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bundesweiter Tag des Einbruchschutzes am Sonntag: Polizei mit Stand auf Kasseler Herbstausstellung

Kassel (ots)

Am 30.10.2022 findet dieses Jahr - parallel zur Kasseler Herbstausstellung - der Tag des Einbruchschutzes statt. Unter dem Motto "Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit" kann sich die Bevölkerung bei zahlreichen Aktionen und Veranstaltungen rund um diesen Tag über effektiven Einbruchschutz informieren. Unsere Fachberaterinnen und Fachberater der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle können Sie am Sonntag, den 30.10.2022, von 09.30 bis 18.00 Uhr auf der Kasseler Herbstausstellung, Halle 1, Stand 127, erreichen.

Tipps und Infos zum Einbruchschutz am Polizeistand

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich am Stand der Polizei unter anderem über die sinnvolle Absicherung von Wohnhäusern und Wohnungen sowie die Möglichkeiten der finanziellen Förderung informieren. Gerade ältere Fenster und Türen verfügen häufig nicht über einbruchhemmende Beschläge und Schließstücke. Im ungünstigsten Fall ist ein Einbrecher dann in wenigen Sekunden in das Haus eingedrungen. Durch eine Nachrüstung mit einbruchhemmenden Bauteilen kann man es den Tätern deutlich schwerer machen. Noch besser wirken natürlich neue, einbruchhemmende Türen und Fenster ab der Widerstandsklasse RC2. In der bevorstehenden "dunklen Jahreszeit" ist wieder mit einem Anstieg der Einbrüche und Einbruchsversuche zu rechnen. Einbrecher suchen sich dabei bevorzugt Häuser und Wohnungen aus, deren Bewohner offenbar noch nicht zu Hause sind. Unbeleuchtete Häuser sind da verräterisch. Hier kann Licht Abhilfe schaffen, z.B. mit Zeitschaltuhren an Lampen oder sogenannte TV-Simulatoren. Auch im Außenbereich wirkt eine sinnvoll angebrachte Beleuchtung mit Bewegungsmelder abschreckend, da der Täter damit rechnen muss, dass seine Tat nicht unbemerkt bleibt.

Lassen Sie sich bei den Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen kostenfrei über die Möglichkeiten der Absicherung beraten. Zusätzliche Informationen findet man im Internet unter www.k-einbruch.de; www.polizei-beratung.de und www.kfw.de/Einbruchschutz

