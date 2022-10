Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Brand in Blücherstraße: Feuer vermutlich fahrlässig verursacht

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie unsere heute, um 14:47 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5353635 veröffentlichte Pressemitteilung).

Kassel-Unterneustadt:

Nach dem Brand am heutigen Dienstagmorgen in einer Wohnung in der Blücherstraße in Kassel haben die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo die Brandstelle am heutigen Nachmittag aufgesucht und dort die ersten Ermittlungen zur Brandursache geführt. Wie sie dazu berichten, liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung oder einen technischen Defekt vor. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass das im Wohnzimmer ausgebrochene Feuer vermutlich fahrlässig verursacht worden war. Den entstandenen Schaden schätzen die Ermittler auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag und somit deutlich niedriger als zunächst angenommen.

Der 53-Jährige Bewohner der Wohnung im 2. Stock war bei dem Brand verletzt worden, weshalb er stationär im Krankenhaus behandelt wird. Die weiteren Hausbewohner blieben unverletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

