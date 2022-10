Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zahlreiche Graffiti-Schmierereien in Kaufungen: Polizei sucht Zeugen

Kaufungen (Landkreis Kassel):

Einen Sachschaden, der voraussichtlich im Bereich mehrerer Tausend Euro liegt, haben Unbekannte in der Nacht vom vergangenen Freitag auf Samstag (21.10. bis 22.10.22) in Kaufungen angerichtet. An unterschiedlichen Hauswänden, Mauern, einer Scheune, Bänken, Straßenschildern, Mülleimern, Stromkästen, Altglascontainern und Briefkästen hinterließen die Täter über 30 Graffitis. Da die bisherigen Ermittlungen der Beamten der EG 4 der Regionalen Ermittlungsgruppe noch nicht zur Identifizierung der Täter führen konnten, erhoffen sich die Ermittler nun, entsprechende Hinweise aus der Bevölkerung zu bekommen.

Die Beamten des Polizeireviers Ost, die am vergangenen Samstag wegen der Graffitis gerufen wurden, entdeckten schlussendlich zahlreiche Schmierereien in schwarzer, lila und grüner Farbe. Bei den bisherigen Ermittlungen konnten die Polizisten in Erfahrung bringen, dass die Täter in der Zeit zwischen Freitagabend, 22 Uhr, und Samstagmorgen, 9 Uhr, ihr Unwesen getrieben hatten. Die Tatorte befinden sich im Bereich "Am Haferbach", Leipziger Straße, Lindenweg, "Im Feldhof" und der Mittelstraße. Offenbar wahllos hinterließen sie dort die Schriftzüge "ACAB", weitere nicht lesbare Schriftzüge sowie Zeichen und Zahlenkombinationen, die von politisch linksmotivierten Gruppierungen verwendet werden.

Wer in der Tatnacht verdächtige Personen in Niederkaufungen gesehen hat und den Ermittlern der EG 4 der Kasseler Polizei Täterhinweise geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100.

