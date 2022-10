Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte beschmieren Synagoge in Kassel: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Unbekannte haben am Samstagmorgen die Mauer einer Synagoge in der Bremer Straße in Kassel beschmiert. Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, lässt sich die Tatzeit aufgrund erster Ermittlungen auf den Zeitraum zwischen 8:40 Uhr und 11:50 Uhr einschränken. Die Täter hatten eine Zahlenkombination und einen Schriftzug mit noch unbekannter Bedeutung in roter Farbe an die Betonmauer gesprüht und damit einen Schaden von mehreren Hundert Euro angerichtet. Ein politisches Motiv kann gegenwärtig nicht ausgeschlossen werden. Von den unbekannten Tätern fehlt bislang jede Spur.

Die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung führen die Beamten der Kasseler Kriminalpolizei. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell