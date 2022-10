Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bewohner treffen bei Heimkehr auf Einbrecher: Streife nimmt 28-Jährigen noch am Tatort fest

Kassel (ots)

Kassel-Wolfsanger: Die Bewohner einer Wohnung in der Fuldatalstraße im Kasseler Stadtteil Wolfsanger erlebten am Samstagabend eine böse Überraschung. Als sie gegen 21:30 Uhr nach Hause kamen, trafen sie auf einen Einbrecher in ihrer Wohnung. Sofort verließen sie die Wohnung wieder und alarmierten die Polizei. Streifen verschiedener Kasseler Polizeireviere eilten daraufhin zum Tatort. Beamte des Polizeireviers Mitte nahmen nur wenige Minuten nach dem Notruf den mutmaßlichen Einbrecher noch in der Wohnung fest. Der 28-Jährige aus Kassel trug bei seiner Festnahme eine Jacke der Wohnungsmieter, die er offenbar zuvor erbeutet hatte. Wie die Anzeigenaufnahme am Tatort ergab, war die Wohnungstür der Erdgeschosswohnung gewaltsam aufgebrochen worden. In der Wohnung hatte der Tatverdächtige anschließend verschiedene Gegenstände in einen Rucksack der Mieter gepackt. Den bereits bei der Polizei bekannten Tatverdächtigen brachten die Beamten für die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen zur Dienststelle. Er muss sich nun wegen Wohnungseinbruchdiebstahls verantworten. Die weiteren Ermittlungen gegen ihn werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt und dauern an.

