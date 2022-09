Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahranfänger bei Alleinunfall verletzt

Kirchhundem (ots)

Ein Verkehrsunfall eines 18-jährigen Fahranfängers hat sich am Donnerstag (22. September) gegen 14 Uhr auf der B 517 ereignet. Er kam mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab. In einem angrenzenden Waldstück kollidierte er mit mehreren Bäumen. Der junge Mann befreite sich eigenständig aus dem Fahrzeug. Er kam mit einem Rettungswagen verletzt in ein Krankenhaus. Die Bundesstraße war für die Unfallaufnahme und die Bergung des Fahrzeuges für mehrere Stunden gesperrt. An dem Transporter entstand Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich.

