POL-OE: 700 Liter Diesel aus LKW abgezapft

Attendorn (ots) - Ein Ehepaar aus Attendorn ist am Dienstag (20.09.2022) Opfer von "falschen Handwerkern" geworden. Vier unbekannte Männer erschienen gegen 11.40Uhr an deren Wohnanschrift in der Straße "Franziskanergarten". Sie gaben an, dass bei Erdarbeiten ein Wasserrohr beschädigt worden sei und sie in die Wohnung müssten, um Kontrollarbeiten durchzuführen. Als die Männer anschließend nach kurzer Zeit die ...

mehr