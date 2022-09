Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Vorsicht vor "falschen Handwerkern"

Attendorn (ots)

Ein Ehepaar aus Attendorn ist am Dienstag (20.09.2022) Opfer von "falschen Handwerkern" geworden. Vier unbekannte Männer erschienen gegen 11.40Uhr an deren Wohnanschrift in der Straße "Franziskanergarten". Sie gaben an, dass bei Erdarbeiten ein Wasserrohr beschädigt worden sei und sie in die Wohnung müssten, um Kontrollarbeiten durchzuführen. Als die Männer anschließend nach kurzer Zeit die Wohnung wieder verließen, bemerkten die Geschädigten das Fehlen mehrerer Gegenstände. Die unbekannten Täter hatten offenbar sowohl Bargeld, als auch Schmuck und Autoschlüssel entwendet. Nach Zeugenangaben verließen die Täter den Tatort mit einem weißen "VW Bulli". Hinweise nimmt die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761 9269-0 entgegen.

Die Polizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken Nachfrage halten, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht. Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

