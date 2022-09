Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Olpe (ots)

Zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr kam es am Mittwoch (21.09.2022, 14.48Uhr) in der Straße "In der Wüste". Eine 49-jährige Autofahrerin war aus bislang unbekannten Gründen in den Fahrstreifen des Gegenverkehrs geraten. Hier stieß sie frontal mit dem entgegenkommenden Kleintransporter eines 42-Jährigen zusammen. Die Frau wurde schwer verletzt. Sie wurde ebenso wie der leichtverletzte 42-Jährige in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich. Während der Unfallaufnahme war die Straße in beiden Fahrtrichtungen teilweise komplett gesperrt.

