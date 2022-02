Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg

FW Bad Segeberg: LeVo Park Landesunterkunft - vermeintlicher Gasaustritt löste Feuerwehreinsatz aus

Bad Segeberg (ots)

Gegen 11:30 Uhr erreichte die Kooperative Regionalleitstelle in Elmshorn über den Notruf 112 die Meldung, dass nach einem Aufenthalt in einem Keller in der Landesunterkunft in Bad Segeberg mehrere Mitarbeiter über Übelkeit, Kopfschmerzen und Schwindel klagten. Der Disponent löste daraufhin Alarm mit den Stichwort "TH GAS - Technische Hilfe Gas" für die Feuerwehr Bad Segeberg aus und entsendete einen Rettungswagen und die Polizei.

Als kurze Zeit später die ersten Kräfte der Feuerwehr eintrafen, wurden bereits durch den Wachdienst und die Polizei das Gebäude geräumt.

Nach kurzer Befragung der betroffenen Personen und den ersten Messungen durch die Feuerwehr blieb jedoch die Situation unklar. Daher wurde das Stichwort auf "TH X - Technische Hilfe Gefahrgut" erhöht und nachalarmiert. Die Bewohner wurden in der Kantine der Landesunterkunft gesammelt und durch den Rettungsdienst betreut. Um genauere Messtechnik an der Einsatzstelle zur Verfügung zu haben, wurde die Erkundungsgruppe des ABC Zuges nachalarmiert. Auch die Einsatzführung des Rettungsdienstes bestehend aus dem leitenden Notarzt und dem organisatorischen Leiter wurden ebenfalls in den LeVo Park beordert. Neben dem Gasversorger trafen auch Verantwortliche der Landesunterkunft und Bürgermeister Köppen an der Einsatzstelle ein.

Nach mehreren Messungen und Belüftungen durch Einsatzkräfte unter Atemschutz konnten keine Messwerte von Gefahrstoffen mehr nachgewiesen werden. Die Betroffenen waren nach einer Sichtung durch den Notarzt und Frischluft wieder beschwerdefrei. Letztlich wurde die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben, der jedoch Auflagen zur weiteren Ursachenklärung erhielt.

Eingesetzte Kräfte:

FF Bad Segeberg

ABC Zug des KFV Rettungsdienst Leitender Notarzt organisatorischer Leiter RD Polizei insgesamt 65 Einsatzkräfte Landesamt SH Netz Bürgermeister

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell