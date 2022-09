POL-OE: Kupferkabel von Firmengelände gestohlen

Olpe (ots) - Zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr kam es am Mittwoch (21.09.2022, 14.48Uhr) in der Straße "In der Wüste". Eine 49-jährige Autofahrerin war aus bislang unbekannten Gründen in den Fahrstreifen des Gegenverkehrs geraten. Hier stieß sie frontal mit dem entgegenkommenden Kleintransporter eines 42-Jährigen zusammen. Die Frau wurde schwer verletzt. Sie wurde ebenso wie der leichtverletzte ...

mehr