BPOL-FL: FL - Zug muss wegen alkoholisiertem Mann im Gleis Bremsung einleiten

St. Peter Bad (ots) - Freitagabend gegen 21.30 Uhr wurde die Bundespolizei über einen Vorfall an einem Bahnübergang in St. Peter Ording informiert. Der Triebfahrzeugführer einer Regionalbahn hatte einen jungen Mann beobachtet, wie er über den geschlossenen Bahnübergang Nordergeest in St. Peter Bad lief, um den ...

mehr