POL-LB: Bönnigheim: Unfallflucht in der Bechergasse

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Sonntag 17:00 Uhr und Montag 07:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker mutmaßlich beim Rangieren einen in der Bechergasse in Bönnigheim geparkten VW Caddy im Bereich der Heckklappe, so dass die Heckscheibe zerbarst. Anschließend machte er sich aus dem Staub, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07142 405-0 beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen zu melden.

