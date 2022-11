Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kontrolle in Innenstadt führt zum Fund von 100 Gramm Haschisch in Unterhose

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Den richtigen Riecher hatte am gestrigen Donnerstagmorgen eine Streife des Polizeireviers Mitte, als sie um 9 Uhr einen Mann in der Hedwigstraße in Kassel kontrollierte. Sofort merkten die Beamten, dass sich der 21-Jährige aus Naumburg bei der Personalienfeststellung auffällig nervös verhielt. Der Grund dafür offenbarte sich den Polizisten bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes, gegen die er sich zur Wehr setzte: In der Hosentasche führte er ein griffbereites Messer mit sich. Bei der weiteren Durchsuchung nahmen die Beamten den verräterischen Geruch von Marihuana wahr und fanden schließlich knapp 100 Gramm Haschisch, die er in seiner Unterhose versteckt hatte. Die Drogen beschlagnahmten die Polizisten und nahmen den Festgenommenen für die weiteren Maßnahmen mit auf die Dienststelle. Der 21-Jährige muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell