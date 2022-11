Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mit Haftbefehl gesuchter 42-Jähriger von Stadtpolizei kontrolliert und nun in Haft

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Bei einer Kontrolle durch die Stadtpolizei in der Jägerstraße ist in der Nacht zum heutigen Freitag ein mit Haftbefehl gesuchter Mann festgenommen worden. Die Stadtpolizisten hatten den in Kassel wohnenden 42-Jährigen und drei weitere Männer gegen 5 Uhr kontrolliert und festgestellt, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorliegt. Der 42-Jährige, der für die Polizei kein Unbekannter ist, war im März vergangenen Jahres im Stadtteil Wesertor bei einem Ladendiebstahl erwischt und dafür später zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten verurteilt worden. Aufgrund des vorliegenden Haftbefehls riefen die Stadtpolizisten eine Streife des Polizeirevier Mitte hinzu, die den 42-Jährigen später zur Verbüßung der viermonatigen Freiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt brachte.

