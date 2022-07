Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Landesverdienstmedaille für ehrenamtliches Engagement des EKHK a.D. Süßenbach beim Weissen Ring e.V. verliehen

Koblenz/Rhein-Hunsrück-Kreis/Cochem (ots)

"Ehrenamtler sind ganz wichtige Stützpfeiler und Zahnräder unserer Gesellschaft", so umschrieb der Koblenzer Polizeipräsident Karlheinz Maron symbolisch die Relevanz eines Ehrenamtes für eine funktionierende Gesellschaft.

Eine funktionierende Gesellschaft - dem ehemaligen Kriminalbeamten Harald Süßenbach ist es gelungen, durch sein ehrenamtliches Engagement dazu beizutragen.

Am 19.07.2022 erhielt er dafür die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz. Diese Medaille wird durch Ministerpräsidentin Malu Dreyer als Zeichen der Anerkennung und Würdigung besonderer ehrenamtlicher Verdienste um die Gesellschaft und Mitmenschen verliehen. Es ist die zweithöchste Auszeichnung nach dem Landesverdienstorden.

Der 79-jährige Bopparder Harald Süßenbach, seinerzeit Erster Kriminalhaupt-kommissar der Koblenzer Kriminalpolizei, engagierte sich seit dem Jahre 2006 in der Hilfsorganisation Weisser Ring e.V.

Nicht selten geschieht es, dass der einst erlernte Beruf zur Berufung wird und auch über den Ruhestand hinaus noch eine Wertigkeit einnimmt. So geschehen auch bei Harald Süßenbach. Nach seinem Eintritt in den Ruhestand war es ihm auch nach seiner kriminalpolizeilichen Karriere und der damit verbundenen Verfolgung von Straftaten - in seinem Fall insbesondere den Kapitaldelikten - ein Herzensanliegen, sich den Opfern von Kriminalität zuzuwenden.

Als Leiter der Außenstellen des Rhein-Hunsrück-Kreises und Cochem, setzte er sich bis 2021 über 14 Jahre lang neben den vielen hundert Opfern von Kriminalität vor allem für Opfer von sexueller Gewalt ein.

Die Fachexpertise, die er als Kriminalist und Führungskraft beim Polizeipräsidium Koblenz erlangte, begleitete ihn auch in seinem Ehrenamt. So wie er in seiner polizeilichen Laufbahn ein Vorbild war, blieb er es auch beim Weissen Ring. Engagiert war er als Ermittler - engagiert blieb er als Kümmerer und Helfer.

Für diesen persönlichen und höchst ehrbaren Einsatz wurde er nun ausgezeichnet. Stellvertretend für Minister Roger Lewentz würdigte Polizeipräsident Karlheinz Maron diese Tätigkeit im Beisein von Landrat Volker Boch, MdL Tobias Vogt, dem Ersten Beigeordneten der Stadt Boppard Helmut Schröder sowie des Sohnes von Harald Süßenbach, Kai Süßenbach, und überreichte ihm die verdiente Medaille.

Stellvertretend für die Bürgerinnen und Bürger des Rhein-Hunsrück-Kreises würdigte Landrat Volker Boch die Verdienste von Harald Süßenbach und sprach seinen ausdrücklichen Dank aus. "Bei der Ermittlung von schweren Delikten stehen naturgemäß die Täter und deren Taten im Mittelpunkt. Die Opfer und ihr Umfeld erfahren zwar eine Betreuung in der Akutsituation, sie stehen aber häufig im Schatten und müssen oftmals ihr Leben lang mit den Geschehnissen umgehen. Deshalb ist es so wichtig, dass sich der Weisse Ring um diese Betroffenen kümmert. Ich danke Herrn Süßenbach für sein außerordentliches Engagement für die betroffenen Menschen." Helmut Schröder und der Rhein-Hunsrücker Landtagsabgeordnete Tobias Vogt unterstrichen dies. "Für mich ist es eine Ehre und ein Anliegen, heute bei dieser Verleihung dabei zu sein", erklärte Tobias Vogt, der auch als Obmann seiner Fraktion im Familienausschuss des Landtages vertreten ist und die Bedeutung dieser Auszeichnung unter anderem für den Kindesschutz betonte.

