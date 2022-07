Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Landau (ots)

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von zirka 25.000 EUR sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwoch gegen 11.35 Uhr im Bereich der Kreuzung Haardtstraße/Nordring in Landau. Ein Rettungswagen befand sich auf einer Einsatzfahrt aus Richtung Haardtstraße kommend in Richtung Ostring. Die Fahrerin des Rettungswagens kollidierte im Kreuzungsbereich mit einer 70 - jährigen Autofahrerin, welche aus Richtung Nordring kam. Das Martinshorn und Blaulicht des Rettungswagens waren zum Unfallzeitpunkt eingeschaltet. Durch den Zusammenstoß wurden die 70 - jährige Autofahrerin sowie ein 53 - Jähriger Rettungssanitäter verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell