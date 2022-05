Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 12.05.2022

Goslar (ots)

Goslar

-Auffahrunfall führte zu zwei Leichtverletzten

Am 11.05.22, gegen 16.15 Uhr, übersah ein 29-jähriger Goslarer mit seinem PKW Kia an der Kreuzung Okerstr. / Reiseckenweg, Fahrtrichtung Immenröder Str., dass ein vor ihm fahrender 42-jähriger Goslarer mit seinem PKW Hyundai verkehrsbedingt an der Ampel anhielt.

Bei dem Auffahrunfall wurde ein 8-jähriger Junge im Fahrzeug des 29-Jährigen, sowie der 42-Jährige leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 EUR.

GS-Oker

-Erneuter Brand einer Rasenfläche am Bahndamm

Am 11.05.2022, gegen 20.40 Uhr, wurde die Goslarer Feuerwehr durch eine Zeugin alarmiert, dass eine Rasenfläche zwischen einem Einkaufsmarkt der Straße Am Wehrdamm und den Bahngleisen in Brand geraten sei. Die Einsatzkräfte stellten offenes Feuer und starke Rauchentwicklung auf einer Fläche von rund 100 qm² fest, die sie mit reichlich Wasser und Feuerpatschen zeitnah löschen konnte. (s. Foto)

Am 05.05.2022, gegen 17.40 Uhr, war in der unmittelbaren Nähe bereits eine ca. 10 qm² große Fläche in Brand geraten. Wir berichteten hierzu unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/5215379

Das 1. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die zur Ereigniszeit Auffälligkeiten beobachtet haben, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

Bad Harzburg

-Festnahmen nach schwerer räuberischer Erpressung

Am So., 01.05.2022, gegen 05:10 Uhr, drangen drei Personen in eine Wohnung in der Bismarckstr. ein.

Ein dort aufhältiger 20-jähriger Mann wurde durch stumpfe Gewalteinwirkung erheblich verletzt und verschiedene Gegenstände aus seinem Besitz wurden durch die Tatverdächtigen mitgenommen.

Das Opfer musste stationär im Krankenhaus behandelt werden.

Die intensiven Ermittlungen des 6. Fachkommissariats des Zentralen Kriminaldienstes aus Goslar wurden in enger Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft in Braunschweig geführt und mussten zunächst ohne vorherige Information der Öffentlichkeit erfolgen, um den Ermittlungserfolg nicht zu gefährden, der sich nun einstellte.

Es kristallisierte sich zeitnah nach der Tat ein Verdacht gegen drei Männer (18,19,29 Jahre), alle aus dem Landkreis Goslar stammend, heraus, der sich dann gegen die beiden älteren konkretisierte und die Umsetzung weiterer strafprozessuale Maßnahmen nach sich zog.

Durch das Amtsgericht Braunschweig wurde gegen die beiden älteren Männer auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft angeordnet.

Gestern erfolgte die Festnahme des 29-Jährigen. Der 19-Jährige wurde heute Morgen an seiner Wohnanschrift verhaftet.

Der 18-jährige bleibt dagegen auf freiem Fuß. Die Ermittlungen dauern an.

Die Pressemitteilung ergeht im Einvernehmen mit der ermittlungsleitenden StA Braunschweig. Weitere Anfragen hierzu werden ausschließlich durch die dortige Pressestelle beantwortet.

-Lüdke, KHK-

