Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 10.05.2022

Goslar (ots)

Verkehrsunfall

Am Montagabend wollte eine 60 Jahre alte Frau aus CLZ mit ihrem Pkw vom Hohen Weg in die Goslarsche Straße einbiegen, dabei übersah sie den vorfahrtberechtigten Pkw einer 36jährigen Frau, die in Richtung Clausthal fuhr. Es kam zum Zusammenstoß bei dem beide Insassen des vorfahrtberechtigten Pkw leicht verletzt wurden. Der Sachschaden wird auf 7000 Euro geschätzt.

Killig, PHK

