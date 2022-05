Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 10.05.2022

Goslar (ots)

Bezug: PM vom 30.12.2021 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/5110821

Öffentlichkeitsfahndung

Mit der Veröffentlichung von verschiedenen Fotos des Tatverdächtigen wendet sich das 2. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes aus Goslar heute an die Bevölkerung.

Am 29.12.2021, gegen 20.50 Uhr, erbeutete die auf den Fotos gezeigte Person bei einem Überfall auf den Penny-Markt in Goslar/Oker, Am Wehrdamm, einen hohen dreistelligen Betrag und flüchtete anschließend in Richtung Wehrdamm/Okerpromenade.

Die erstellte Fotocollage aus Bildern der Überwachungskamera des Marktes zeigt den Tatverdächtigen mit markanter Bekleidung in verschiedenen Szenen der Tatausführung.

Konkrete Angaben zu der Person oder sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizei Goslar unter der 05321 / 3390 entgegen.

-Lüdke, KHK-

