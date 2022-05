Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 11.05.22

Goslar (ots)

Ausspähen von Daten - Schaden 904,- Euro

Ein 31jähriger Geschädigter aus Seesen zeigte am 10.05.22 auf der hiesigen Wache an, dass man nach Ausspähen seiner Kontodaten einen Gesamtbetrag von 904,- Euro bei mehreren Abbuchungen widerrechtlich erlangte.

Verkehrsunfallflucht- Schaden 8000,- Euro

Eine 24jährige Frau aus Bad Gandersheim befuhr mit ihrem Pkw am 10.05.22, 17.00 Uhr, die B 64 von Seesen in Richtung Bad Gandersheim. Innerhalb einer Baustelle geriet ein bislang unbekannter entgegenkommender Lkw an der dortigen Fahrbahnverengung zu weit nach links in den Gegenverkehr. Die Pkw-Fahrerin touchierte beim Ausweichen die Außenleitplanke. An ihrem Pkw entstand Sachschaden. Der Lkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Ort. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise zum Sachverhalt bitte an das PK Seesen (Tel.: 05381/9440).

Verkehrsunfall mit Sach- und Personenschaden

Ein 53jähriger Mann aus Düren befuhr mit seinem Pkw am 10.05.22, um 19.15 Uhr, die B 248 von Lutter nach Salzgitter. Dabei kam er an der Unfallstelle nach links von der Fahrbahn ab und touchierte einen Baum. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Am Pkw entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell