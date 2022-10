Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen-Hirschlanden: Polizeieinsatz im Max-Reger-Weg

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag kam es gegen 10.40 Uhr im Max-Reger-Weg in Hirschlanden zu einem Polizeieinsatz. Ein 38 Jahre alter Mann befand sich vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand, worauf es zunächst zu einem Streit mit seiner 28-jährigen Ehefrau gekommen war, in dessen Verlauf er sie auch schlug. Als die Beamten und Beamtinnen vor Ort eintrafen, befand sich die Ehefrau vor dem Haus, während sich der Ehemann in der Wohnung aufhielt. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen reagierte der 38-Jährige schließlich auch aggressiv den Einsatzkräften der Polizei gegenüber. Als er die Wohnung verlassen wollte, wurde er zurückgehalten, worauf der Mann begann um sich zu schlagen, zu treten und versuchte die Polizisten und Polizistinnen auch zu beißen. Dies führte dazu, dass er zu Boden gebracht werden musste. Ihm wurden dann Handschließen und Fußfessel angelegt. Während der Maßnahmen schrie er fortwährend und ließ sich nicht beruhigen. Letztlich wurde er durch den Rettungsdienst unter Polizeibegleitung in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

