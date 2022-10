Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung am alten Bahnhof

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 10:40 Uhr wurde der Polizei eine Rauchentwicklung aus einem Toilettenhaus auf der Baustelle des alten Bahnhofs in der Hans-Krieg-Straße in Vaihingen an der Enz mitgeteilt. Von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Vaihingen an der Enz wurde festgestellt, dass Papierhandtücher auf dem Boden eines Toilettenhauses angezündet worden waren. Außerdem war ein Kanister mit Motoröl ausgeleert und brennende Papierhandtücher in den Kanister gesteckt worden. Die freiwillige Feuerwehr Vaihingen an der Enz war mit einem Fahrzeug und neun Einsatzkräften vor Ort, konnte das Feuer rasch löschen und das ausgeschüttete Öl abstreuen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Auf der Baustelle hielten sich drei Kinder im Alter von einmal neun und zweimal zehn Jahren versteckt, die von der Polizei entdeckt wurden. In wie weit sie möglicherweise im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Vaihingen an der Enz.

