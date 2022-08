Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der PI Leer

Emden für den 14.08.2022

PI Leer / Emden (ots)

++Trunkenheit im Straßenverkehr (2) ++ Verkehrsunfallflucht ++ Körperverletzung ++ Brand mehrerer Pkw ++ Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte ++ Gefährliche Körperverletzung ++ Gefährdung des Straßenverkehrs ++

Trunkenheit im Verkehr

Emden - Polizeibeamte kontrollierten am 13.08.2022 gegen 07:55 Uhr einen Pkw in der Teutonenstraße. Die Polizeibeamten stellten bei dem 46-jährigen Mann aus Emden eine Beeinflussung von alkoholischen Getränken fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,41 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Emden - Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am 13.08.2022 gegen 09:31 Uhr in der Straße Alte Landstraße stellten die eingesetzten Polizeibeamten bei einem 60-jährigen Fahrzeugführer eines Pkw eine Alkoholbeeinflussung fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Gegen den Mann aus Emden wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, nachdem eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt wurden.

Verkehrsunfallflucht mit leichtem Sachschaden -Zeugen gesucht-

Emden - Am 13.08.2022 gegen 12:30 Uhr befuhr ein unbekannter Radfahrer die Neutorstraße stadtauswärts. Als er vermutlich einen anderen Radfahrer überholen wollte, touchierte er einen neben ihm fahrenden Pkw der Marke Kia Picanto in der Farbe silber/grau aus Emden. Der Pkw wurde hierdurch an den Türen der rechten Seite in Form von Kratzern beschädigt. Der verursachende Radfahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe beträgt etwa 2000EUR. Zeugen, die Hinweise zu den Geschehnissen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Emden unter der Telefonnummer 04921/8910 in Verbindung zu setzen.

Körperverletzung

Emden - In der Große Straße kam es am 13.08.2022 gegen 21:45 Uhr zu Streitigkeiten, in deren Verlauf der 31-jährige Beschuldigte aus Emden einem 40-jährigen Mann aus Emden eine Kopfnuss erteilte und einer 35-jährigen Frau aus Emden mit der Faust in das Gesicht schlug. Beide Opfer wurden dabei leicht verletzt. Weil der Beschuldigte während der Sachverhaltsaufnahme weitere Gewalttaten androhte und er einem Platzverweis nicht nachkam, wurde er durch die Polizei in Gewahrsam genommen. Des Weiteren wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Brand -Zeugen gesucht-

Borkum - Am 14.08.2022 gegen 04:25 Uhr meldeten Anwohner einen Fahrzeugbrand auf dem Parkplatz am Langen Wasser. Bei dem Eintreffen der Polizeibeamten brannte ein Fahrzeug vollständig, die daneben parkenden Fahrzeuge waren bereits ebenfalls leicht brandbetroffen. Die hinzugerufene Feuerwehr (circa 50 Kameraden) begann nach dem Eintreffen umgehend mit den Löscharbeiten. Insgesamt wurden neun Fahrzeuge durch das Feuer und seine Auswirkungen beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen und dauern an. Der entstandene Schaden wird nach ersten Schätzungen auf 300.000 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise zu den Geschehnissen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Borkum unter der Telefonnummer 04922-91860 in Verbindung zu setzen.

Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Emden - Am 14.08.2022 gegen 05:00 Uhr kam es in der Innenstadt Neuer Markt zu einem Gerangel zwischen zwei Männern. Beim Trennen der Streitenden versuchte ein Beschuldigter einen der eingesetzten Polizeibeamten mit der Faust zu schlagen. Der Beamte konnte den Schlägen ausweichen und den Angreifer zu Boden bringen. Weil dieser sich nicht beruhigen ließ und sich weiterhin sehr aggressiv zeigte, wurde eine Ingewahrsamnahme des Beschuldigten unumgänglich. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 20-jährigen Mann aus Leer ergab einen Wert von 1,63 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Gefährliche Körperverletzung -Zeugen gesucht-

Emden - Am 14.08.2022 gegen 07:20 kam es in einer Shisha Bar in der Innenstadt Neuer Markt zu Streitigkeiten zwischen zwei Männern. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll das 30-jährige Opfer aus Emden von dem unbekannten Täter mit einer Schusswaffe auf den Hinterkopf geschlagen worden sein, wodurch das Opfer zwei Platzwunden erlitt. Im Anschluss begab sich das Opfer zur Polizeiwache. Bei einer Überprüfung der Bar durch die entsandten Einsatzkräfte konnten keine Personen mehr angetroffen werden. Zur Wundversorgung wurde das Opfer mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt. Ob es sich bei dem Gegenstand um eine echte Schusswaffe handelte, ist bislang noch nicht bekannt. Ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wurde eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu den Geschehnissen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Emden unter der Telefonnummer 04921-8910 in Verbindung zu setzen.

Gefährdung des Straßenverkehrs -Zeugen gesucht-

Rhauderfehn- Am 14.08.2022 gegen 06:00 Uhr teilten Verkehrsteilnehmer einen verunfallten Pkw im Graben der Papenburger Straße mit. Während der Sachverhaltsaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten eine Alkoholbeeinflussung bei dem Fahrzeugführer fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,65 Promille. Zudem wurde festgestellt, dass der 20-jährige Fahrzeugführer aus Rhauderfehn nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Den Mann erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren.

