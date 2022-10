Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Altdorf: Fahrzeug in der Mühlstraße beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten am Samstagmorgen gegen 00:30 Uhr einen geparkten Mercedes in der Mühlstaße in Altdorf. Hierzu schlugen sie mutmaßlich gegen den Außenspiegel das Fahrzeug und verursachten einen Sachschaden von rund 300 Euro. An zwei weiteren geparkten Fahrzeugen wurden ebenfalls die Außenspiegel umgeklappt, hierbei entstand jedoch kein Schaden. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, sucht Zeugen zu dem Vorfall sowie mögliche weitere Geschädigte.

