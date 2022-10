Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Einbruch in der Königsberger Straße

Ludwigsburg (ots)

Unbekannte Täter brachen am Sonntag zwischen 17:30 Uhr und 20:15 Uhr in eine Hochparterre-Wohnung in der Königsberger Straße in Böblingen ein. Die Einbrecher hebelten zunächst brachial die Balkontüre zur Wohnung auf. Daraufhin durchsuchten sie sämtliche Zimmer der Wohnung und entwendeten einen zweistelligen Geldbetrag. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, melden sich beim Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031 13-2500.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell