Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Wohnung

Ludwigsburg (ots)

Eine Bewohnerin einer Wohnung in der Schenkendorfstraße in Ludwigsburg wurde am Freitagabend, gegen 21.40 Uhr, auf ungewöhnliche Geräusche im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses aufmerksam. Als sie hierauf nachsah, musste sie feststellen, dass vermutlich Einbrecher diese Geräusche erzeugt hatte, als sie die Terrassentür der Erdgeschosswohnung aufgebrochen hatten. Möglicherweise war den unbekannte Tatverdächtigen jedoch klar geworden, dass ihre Tat nicht unbemerkt geblieben war, so dass sie sich ohne Beute wieder davon gemacht hatten. Die alarmierte Polizei konnte keine Tatverdächtigen mehr feststellen. Der hinterlassene Sachschaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, in Verbindung zu setzen.

