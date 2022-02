Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenautomat beschädigt, Täter flüchtet

Nordhausen (ots)

Ein Unbekannter scheiterte am frühen Montagmorgen in der Schröterstraße Ecke Riemannstraße an der Sprengung eines Zigarettenautomaten. Er versuchte mit einem Zündmittel den Automaten gewaltsam zu öffnen. Zeugen hatten gegen 4.25 Uhr einen Knall gehört und eine Person weglaufen sehen. Gegen 4.40 Uhr kehrte die Person zurück, flüchtete aber, als der Zeuge ihn ansprach. Der Täter soll ca. 20 Jahre alt gewesen sein, trug ein dunkles Kapuzenshirt mit der Kapuze über dem Kopf und darunter ein Basecape. Er hatte ein Fahrrad bei sich. Der entstandene Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

