Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei freilaufende Hunde - zwei verletzte Passanten

Mühlhausen (ots)

Am Sonntag Vormittag wurden in Mühlhausen, am Stadtpark zwei freilaufende Hunde gemeldet. Als die 54-jährige Frau aus Mühlhausen den Notruf absetzte, wurde sie von einem der beiden Hunde bereits gezwickt, so dass sie ein Hämatom davontrug.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde bekannt, dass eine weitere Person gebissen wurde. Es handelte sich dabei um einen 57-jährigen Fahrradfahrer aus Mühlhausen. Diesem schnappten die Hunde in beide Unterbeine, so dass auch er Hämatome davontrug.

Zum Glück wurden beide Geschädigte nicht ernsthaft verletzt. Gegen den 42-jährigen Hundehalter aus Mühlhausen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. In dem Zusammenhang wird geprüft, ob er seine Pflichten als Hundehalter vernachlässigte.

