Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt - Merklingen: Dachstuhlbrand mit fünf verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagabend kam es gegen 19.20 Uhr in der Unteren Talstraße, Weil der Stadt - Merklingen zu einem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus. Bei diesem Brand wurden eine Person lebensgefährlich und vier Personen, darunter zwei Kinder, leicht verletzt. Die fünf Personen kamen zur ärztlichen Versorgung in umliegende Krankenhäuser. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Das Gebäude wurde durch den Brand stark beschädigt und ist derzeit unbewohnbar, weshalb die Bewohnerinnen und Bewohner anderweitig untergebracht werden mussten. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500.000 Euro. Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

