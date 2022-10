Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Gültstein: Zehn Fahrräder im Wert von circa 100.000 Euro entwendet

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagmorgen wurde gegen 04.15 Uhr in ein Fahrradgeschäft in Herrenberg-Gültstein eingebrochen. Nach bisherigem Ermittlungsstand schlugen vier Täter mit einem Gullideckel die Eingangstüre zum Verkaufsraum ein und entwendeten zehn hochwertige Fahrräder der Marke Specialized. Im Rahmen der Fahndung konnten die gestohlenen Fahrräder in einem Gebüsch versteckt aufgefunden werden. Die entwendeten Rennräder und E-Bikes hatten einen Gesamtwert von circa 100.000 Euro. Der entstandene Sachschaden am Fahrradgeschäft beträgt circa 20.000 Euro. Die Fahrräder konnten dem Besitzer zurückgegeben werden. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Einbruch geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Herrenberg unter der Telefonnummer 07032 2708-0 in Verbindung zu setzen.

