POL-LB: Berichtigung zur Pressemitteilung: L1141 Markgröningen: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Markgröningen und Schwieberdingen

Ludwigsburg (ots) - In der Nacht zum Freitag brach ein noch unbekannter Dieb in eine Besenwirtschaft in der Turmstraße in Bietigheim-Bissingen ein. Der Unbekannte gelangte vermutlich über ein Fenster ins Innere der Gastwirtschaft und stahl die Wechselgeldkasse sowie einen Geldbeutel. Ob ein Sachschaden entstand, steht derzeit noch nicht fest. Auch die Höhe des entwendeten Bargelds konnte noch nicht beziffert werden. ...

