POL-LB: Leonberg: Einbruch ins "Milchhäusle"

Ludwigsburg (ots) - Ein 24-Jähriger und ein 17-Jähriger befinden sich seit Freitag in Untersuchungshaft, nachdem sie am Donnerstagabend gemeinsam mit einem 15-Jährigen ein Wettbüro in der Poststraße in Böblingen überfallen hatten. Die beiden Jugendlichen begaben sich gegen 20:50 Uhr in die Lokalität, ...

mehr