Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Böblingen: Zwei Tatverdächtige nach Raub auf Wettbüro in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Ein 24-Jähriger und ein 17-Jähriger befinden sich seit Freitag in Untersuchungshaft, nachdem sie am Donnerstagabend gemeinsam mit einem 15-Jährigen ein Wettbüro in der Poststraße in Böblingen überfallen hatten. Die beiden Jugendlichen begaben sich gegen 20:50 Uhr in die Lokalität, während der 24-Jährige vor dem Gebäude Schmiere stand. Unter Vorhalt eines Messers und eines Pfeffersprays forderten der 17- und der 15-Jährige eine 34 Jahre alte Angestellte zum Öffnen der Kasse auf. Der 15-Jährige nahm daraufhin mehrere tausend Euro aus der Kasse und flüchtete gemeinsam mit den beiden anderen zu Fuß in Richtung eines Einkaufszentrums. Im Zuge sofort eingeleiteter polizeilicher Fahndungsmaßnahmen konnten die drei Tatverdächtigen kurz darauf festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Während der 15-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, wurden der 17- und der 24-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Freitag einem Haftrichter beim AG Böblingen vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle, setzte diese in Vollzug und wies die beiden syrischen Staatsangehörigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell