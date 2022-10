Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker war am Donnerstag gegen 21:00 Uhr in einen Unfall auf der Landesstraße 1140 bei Möglingen verwickelt. Der Unfall ereignete sich kurz nach der Autobahnunterführung im Bereich der Anschlussstelle Ludwigsburg-Süd in Fahrtrichtung Schwieberdingen. Der Unbekannte wollte von der linken auf die rechte Fahrspur wechseln und übersah dabei mutmaßlich eine 69-jährige BMW-Fahrerin, die durch die Kollision von der Fahrbahn abkam und gegen den Randstein stieß. Ohne sich um den Sachschaden zu kümmern, fuhr der bislang unbekannte Fahrer davon. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

