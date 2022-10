Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Zeugen nach Körperverletzung am Bahnhofsplatz gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 20:45 Uhr an der Kreuzung Bahnhofsplatz und Weilimdorfer Straße in Korntal zu einem tätlichen Übergriff, bei dem ein 22-Jähriger leicht verletzt wurde. Obwohl der 22-Jährige mehrfach die Straßenseite wechselte, wurde er zunächst von einem bislang unbekannten, ihm entgegenkommenden Täter abgepasst und unvermittelt geschlagen. Im weiteren Verlauf kamen zwei weitere, ebenfalls unbekannte Täter hinzu. Zu dritt schlugen die Unbekannten dann auf ihr Opfer ein. Nach der Tat liefen die drei Unbekannten in Richtung Bahnhof davon. Die drei Täter wurden wie folgt beschrieben: Der erster Unbekannter soll zwischen 17 und 20 Jahre alt und etwa 170 bis 180 cm groß gewesen sein. Er hat schwarze Haare und trug einen leichten Oberlippenbart, weiter hat er eine schmächtige Statur, trug eine Kapuze und eine schwarze Bomberjacke. Die zweite unbekannte Person trug die Haare sehr kurz und hatte eine massige Statur. Seine Größe wird auf etwa 185 cm geschätzt. Der dritte unbekannte Täter hat eine eher schmächtige Statur, trug ebenfalls eine Kapuze und eine schwarze Jacke. Der Polizeiposten Korntal-Münchingen, Tel. 0711 839902-0, bittet nun insbesondere eine Zeugin, die sich mutmaßlich während der Tat in unmittelbarer Nähen befand, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell