Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Pkw in der Königsallee - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Eine 47-Jährige parkte ihren VW am Donnerstag gegen 14 Uhr auf einem Parkplatz in der Königsallee. Gegen 17:15 Uhr stellte sie fest, dass sich offenbar eine unbekannte Person Zutritt zu ihrem VW verschafft und aus dem Innenraum Bargeld aus einem Seitenfach sowie eine Spielekonsole aus einer Einkaufstasche auf der Rückbank entwendet hatte. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf rund 500 Euro. Wie die unbekannte Person in das Fahrzeug gelangte ist noch unklar, Spuren von Gewalteinwirkung waren nicht feststellbar. Als die 47-Jährige ihren Pkw gegen 14 Uhr verlassen hatte, nahm sie das akustische Signal einer Autoalarmanlage in der Umgebung war, konnte jedoch nichts Verdächtiges beobachten. Aufgrund der Umstände ist nicht auszuschließen, dass möglicherweise noch andere Fahrzeuge im Bereich der Königsallee aufgebrochen wurden. Weitere Geschädigte sowie Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell